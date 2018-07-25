ميرال أكشينار تؤكد عدم إعادة ترشيح نفسها في المؤتمر الاستثنائي لحزب الجيد

قالت ميرال أكشينار، رئيسة حزب الجيد، إن قرارها عدم إعادة الترشح في المؤتمر الاستثنائي للحزب أمر مؤكد، وطالبت أكشينار من أعضاء الحزب التركيز على الإدارة الجديدة.

وكانت أكشينار قد أعلنت نيتها عدم الترشح لرئاسة الحزب الجيد بعد النتائج الضعيفة التي حققها الحزب في انتخابات 24 يونيو، قائلة إنها تقبل مسؤوليتها ولن تسعى إلى فترة أخرى.

ومع ذلك، عقد نواب في الحزب بقيادة نائب المتحدث باسم الحزب في إزمير آيتون تشيراي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين قالوا فيه إنهم سيرشحون بالإجماع أكشينار للمنصب. ومرة أخرى، تجمع أعضاء من الحزب ومؤيدو أكشينار أمام منزلها يوم الاثنين الماضي لإعلان دعمهم لها في قيادة الحزب، حيث قال نائب رئيس الحزب لوتفو توركان إن أكشينار طلبت 72 ساعة لإعادة النظر في قرارها بعد أن عقدت اجتماعات مع مسؤولي الحزب.

واليوم الأربعاء، قالت أكشينار عبر حسابها الرسمي على تويتر أن حزب الجيد سيتقدم إلى الأمام مع إدارة جديدة، وهي خطوة أولى مهمة للحزب لإتمام عملية إضفاء الطابع المؤسساتي عليه، وتحقيق نتائج ناجحة في الانتخابات المحلية القادمة.

وأضافت "أحث جميع أصدقائي على التركيز على المشاركة في المؤتمر الاستثنائي، الإدارة الجديدة ستشكل مستقبل حزبنا. أتمنى لجميع أصدقائي الذين سيخوضون الانتخابات النجاح في المؤتمر".