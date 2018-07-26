أردوغان: التضامن بين تركيا وروسيا يثير حسد البعض

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "أشكال التضامن بين تركيا وروسيا تثير حسد البعض".

جاء ذلك في كلمة ترحيبية قبيل انطلاق لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في فندق "فور سيزن" بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، على هامش قمة "بريكس".

وأعرب أردوغان باسمه والوفد التركي عن ترحيبه باللقاء مع نظيره الروسي في قمة "بريكس".

وأضاف: "هناك تنامي كبير للغاية حاليًا في العلاقات بين تركيا وروسيا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية (...)".

وذكّر أردوغان بهدف الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي، قائلًا: "أثق بأننا سنحقق هذا الهدف لأننا مؤمنون به".

ولفت إلى وجود "تطورات رائعة" في قطاع السياحة بين البلدين، معربًا عن اعتقاده بوصول عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا العام الحالي إلى 6 ملايين سائح.

وأردف: "مع كل هذه الأمور، فإن جميع أشكال التضامن بيننا تثير حسد البعض".

والأربعاء، انطلقت أعمال قمة مجموعة دول "بريكس" المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرغ.

وتسيطر دول المجموعة على أكثر من 20 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ويشكل سكان بلدان المجموعة، 40 بالمائة من إجمالي سكان العالم.

وتستمر القمة 3 أيام، وتعقد تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".