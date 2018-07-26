أردوغان يلتقي بوتين على هامش قمة "بريكس"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "بريكس" التي يحضرها أردوغان بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أشار أردوغان إلى قوة وعمق العلاقات بين أنقرة وموسكو وإلى انزعاج بعض الجهات من تطور العلاقات بينهما قائلاً

" جميع أشكال التضامن بين بلادنا تبعث الحسد في نفوس البعض."

ووصل أردوغان مساء الأربعاء، مدينة جوهانسبرغ، للمشاركة في أعمال قمة بريكس بناء على دعوة شخصية تلقاها من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

وأمس الأربعاء، انطلقت أعمال قمة مجموعة دول بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، في مدينة جوهانسبرغ.

وتسيطر دول مجموعة بريكس على أكثر من 20 % من الاقتصاد العالمي، ويشكل سكان دول المجموعة، 40 % من إجمالي سكان العالم.

وتستمر القمة 3 أيام، وتعقد تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة