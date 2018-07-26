الرئاسة التركية: واشنطن لن تحصل على أي نتيجة عبر توجيه التهديدات

انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لجوء الولايات المتحدة إلى أسلوب التهديد بخصوص قضية القس الأمريكي برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية بولاية إزمير غربي تركيا.

وقال قالن تعليقاً على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه مايك بنس بفرض عقوبات على تركيا حال لم تفرج عن القس برانسون إن على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم مواقفها في أقرب وتعود إلى أرضية بنّاءة دون أن تضر بمصالحها وعلاقات تحالفها مع تركيا.

وأضاف قالن " على الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي خطوة بخصوص منظمة "غولن"، أن تعلم أنها لن تحصل على نتيجة عبر توجيه التهديدات ضد تركيا متذرعةَ بقضية من اختصاص قضائنا المستقل."