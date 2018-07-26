القائم بالأعمال الأمريكي يرحب بقرار القضاء التركي حول القس برانسون

رحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بأنقرة، فيليب كوسنيت، بقرار القضاء التركي، تحويل حبس القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بدعم الإرهاب، إلى إقامة جبرية في المنزل، نظرا لوضعه الصحي.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين، عقب زيارته القس برانسون، في مكان اقامته، بولاية إزمير، غربي تركيا.

ولفت إلى أن برانسون وزوجته يشعران بالسرور نتيجة القرار الأخير.

وذكر أن الجانب الأمريكي أبدى موقفه أمس، حيال قرار الإقامة الجبرية.

وأردف :" لقد رحبنا بالاقدام على هذه الخطوة"، وأضاف:" سنواصل العمل إلى حين نيل القس برونسون الحرية".

وقرر القضاء التركي أمس الأربعاء، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على رجل الدين الأمريكي القس "أندرو برانسون"، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كاكا"الإرهابيتين.



وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.