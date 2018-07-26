ترامب يهدد بفرض عقوبات على تركيا حال عدم الإفراج عن القس الأمريكي برانسون

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا حال لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال ترامب في تغريدة له على على تويتر " الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا لاحتجازها القس اندرو برانسون لفترة طويلة، وهو مسيحي عظيم ورجل عائلة وإنسان رائع. إنه يعاني كثيراً. ويجب الإفراج فورا عن هذا الرجل البريء".

وقرر القضاء التركي أمس الأربعاء، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على رجل الدين الأمريكي القس "أندرو برانسون"، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم "غولن" و"بي كاكا"الإرهابيتين. وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما