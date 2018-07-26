تركيا تدين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين أمس، في مياه البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول استهدف ناقلتي النفط السعودية في مضيق باب المندب أمس الأربعاء.

وقال البيان: "ندين الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب".

ودعت الخارجية التركية إلى "تجنّب مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تهدد سلامة الملاحة، وقد تزيد من تصاعد التوتر القائم في المنطقة".

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم نفذه مسلحو "الحوثي"، في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، ويجري سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

فيما قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "القوة البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت بارجة الدمام السعودية، قبالة السواحل الغربية".