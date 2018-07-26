تشاوش أوغلو: لا يمكن لأحد فرض إملاءات علينا ولن نتسامح مع أي تهديد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش تعليقاً على تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على تركيا حال لم تفرج عن القس برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية، إن تركيا دولة لا تسمح لأحد بفرض إملاءات عليها ولا تتسامح مع أي تهديد.

وكتب تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر " لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا ولن نتسامح مع أي تهديد. سيادة القانون فوق الجميع دون أي استثناء."

وقرر القضاء التركي أمس الأربعاء، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على رجل الدين الأمريكي القس "أندرو برانسون"، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم تنظيمي "غولن" و"بي كاكا"الإرهابيين. وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما