أردوغان يلتقي رئيس جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، في مدينة جوهانسبرغ، أكبر مدن البلد الأخير.

واستغرق لقاء الرئيسين 45 دقيقة، وجاء في إطار مشاركة أردوغان في قمة دول مجموعة "بريكس" التي تستضيفها جنوب إفريقيا.

وأمس الأول الأربعاء، انطلقت أعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بمشاركة تركية.

واستمرت القمة 3 أيام، وانعقدت تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".

وتسيطر دول المجموعة على أكثر من 20 % من الاقتصاد العالمي، ويشكل عدد سكانها مجتمعة 40 % من إجمالي سكان العالم.