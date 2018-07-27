الجيش التركي يحيّد 4 إرهابيين من "بي كا كا"

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا"، في إطار عمليات متواصلة تستهدف مواقع للتنظيم جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

وأوضح بيان للقوات المسلحة التركية، نشرته عبر "تويتر"، أنها تمكنت من تحييد 4 عناصر في االتنظيم الإرهابي، أمس الخميس، برشقات نارية، في قضاء شمدنلي، بولاية هكاري.

وأضاف البيان أن 4 آخرين سلموا أنفسهم، في قضاء سيلوبي، بولاية شرناق، بعد أن فرّوا من معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

كما سلّم إرهابي آخر نفسه في قضاء دوغو بيازيد، بولاية أغري (شرق)، وسادس في قضاء يايلا دره، بولاية بينغول (شرق).

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، ضبط الجيش التركي، بحسب البيان، كميات من المتفجرات، وقنبلة يدوية، في قضاء يوكساك أوفا، في هكاري.

ودأبت قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصره، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.