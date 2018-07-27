تشاوش أوغلو لنظيره الأمريكي: تركيا لن ترضخ لتهديدات أحد

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن تركيا لن ترضخ لتهديدات أحد، مشدّدًا على أن قواعد القانون تنطبق على الجميع.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، أن تشاوش أوغلو هاتف بومبيو أمس، عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تطلق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بالتجسس ودعم الإرهاب.

وأمس الخميس، قال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا".

وردًا على ذلك، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه "من غير الممكن القبول باللغة التهديدية المستخدمة في تصريحات الإدارة الأمريكية ضد بلدنا الحليف في ناتو (حلف شمال الأطلسي)".

والأربعاء، رفضت محكمة إزمير الجزائية الثانية طلب محامي برانسون الإفراج عن موكله، وقررت تمديد حبس الأخير على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود.

وتم حبس برونسون في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.