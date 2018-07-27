مسؤول تركي: لا يوجد أي اتفاق لإطلاق سراح القس برانسون مقابل الإفراج عن إيبرو أوزكان

نفى مسؤول تركي رفيع أنباء وجود اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة لإطلاق سراح القس الأمريكي "أندرو برانسون" مقابل الإفراج عن المواطنة التركية "إبرو أوزكان"، التي اعتُقلت قبل فترة في إسرائيل ثم أفرج عنها.

وقال المسؤول للأناضول اليوم الجمعة: "رأينا أنباءً حول وجود اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة لإطلاق سراح القس أندرو برانسون مقابل الإفراج عن إبرو أوزكان، التي أوقفت في إسرائيل باتهامات ملفقة بالإرهاب". مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة أبدًا.

وشدد أن الحكومة التركية ليس لديها نية للتدخل في شؤون القضاء المستقل للبلاد.

وكانت صحف أمريكية زعمت وجود اتفاق بين أنقرة وواشنطن من أجل إطلاق سراح برانسون مقابل إفراج إسرائيل عن أوزكان.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية إبرو أوزكان، في مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب، في 11 يونيو/حزيران الماضي، أثناء عودتها إلى تركيا، بعد زيارة للقدس استمرت 3 أيام، إلا أن السلطات الإسرائيلية أخلت سبيلها في 11 يوليو/ تموز الجاري تنفيذًا لقرار سبق أن اتخذته محكمة عسكرية بشأن تطبيق الإفراج المشروط بحقها.

والأربعاء، قرر القضاء التركي فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس الأمريكي "أندرو برانسون"، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.