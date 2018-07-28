الجيش التركي يسير الدورية الـ 21 في منطقة منبج السورية

سيّرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ21 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج"، شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأمريكية، سيّرت الدورية المنسّقة الـ21، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن، وسيرت الدورية الأولى في التاريخ المذكور.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.