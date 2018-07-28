رئيس زامبيا: الاقتصاد التركي مثال يحتذى به لبلادنا

قال الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، اليوم السبت، إن الاقتصاد التركي يشكّل مثالا يحتذى به لبلاده، مبينا أن زامبيا ترغب في تحقيق أهدافها لعام 2030 عبر الاستلهام من تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع موسع له مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأعرب لونغو عن شكره لتركيا على تقديمها الدعم لبلاده في مجالي السياحة والإعلام، مشيرا إلى زيارة ستقوم بها وزارة الصحة الزامبية لتركيا لتعميق التعاون في هذا القطاع.

وأشار أنه عقد مباحثات مع أردوغان في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، قائلا: "نتطلع لدعم الشركات التركية فيما يخص إمدادات التيار الكهربائي".

وقال إن بلاده ترى الاهتمام الذي توليه الشركات التركية للاستثمار في زامبيا، وإن بلاده تقدم التسهيلات للمستثمرين الأتراك في مجال البناء.

كما أعرب لونغو عن رغبة بلاده في إطلاق الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة من تركيا إلى زامبيا، مبينا أن إطلاق هذه الرحلات من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاجتماعية والثقافية بين البلدين.

وتابع: "تركيا تظهر اهتماما كبيرا لمشاريع الزراعة والثروة الحيوانية في إفريقيا، ولدينا في بلادنا مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في 10 ولايات بما في ذلك تربية الحيوانات وصيد الأسماك".

وأشاد الرئيس الزامبي بدعم تركيا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، كما أثنى على جهودها في استضافتها للسوريين الفارين إليها.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زامبيا، في ثاني محطاته ضمن جولته بإفريقيا، التي بدأها من جنوب إفريقيا.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى زامبيا عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والخزانة والمالية براءت ألبيرق والدفاع خلوصي أقار ونواب برلمانيون.