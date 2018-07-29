أردوغان يكشف: قمة لتركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول 7 أيلول المقبل

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مدينة إسطنبول ستستضيف قمة رباعية في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، تشارك فيها إلى جانب تركيا روسيا وفرنسا وألمانيا، من أجل بحث المسائل الإقليمية وفي مقدمتها النزاع في سوريا.

وأضاف أردوغان، في إجابته عن أسئلة الصحفيين قبيل مغادرته مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية بعد اختتام قمة بريكس، أن قمة إسطنبول الرباعية ستطلق عملية موازية تساهم في دفع عملية آستانة، التي انطلقت قبل أكثر من عام ونصف العام بين تركيا وروسيا وإيران، بهدف خفض التصعيد ووقف المعارك في سوريا.

وقال "سنتباحث بما بوسعنا القيام به معاً في المنطقة"، مضيفاً أن طهران ستستضيف زعماء الدول الراعية لمحادثات آستانة قريباً.

وحول محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات مجموعة بريكس، قال أردوغان: "لقد طلبت منه (بوتين) أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الهجمات المحتملة للنظام على إدلب والتي لن تكون مقبولة لنا. كما تعلمون أسسنا 12 نقطة مراقبة عسكرية حول إدلب".

وشدد أردوغان على أن أي عملية عسكرية على إدلب على غرار تلك التي جرت في حلب ستمثل مشاكل جوهرية للجميع، وأن العملية التي استهدفت محافظة درعا، إحدى مناطق خفض التصعيد المتفق عليها بين تركيا وروسيا وإيران كانت إشكالية، تماماً كحال منطقة تل رفعت التي احتلها النظام في ريف حلب الشمالي.

وكان أردوغان أجرى محادثات الخميس في جوهانسبورغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) التي دُعي اليها الرئيس التركي مع قادة اخرين لدول غير أعضاء.