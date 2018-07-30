أردوغان يترأس أول اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي في النظام الجديد

يعقد اليوم، الاثنين، اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وهذا هو الاجتماع الأول في ظل النظام الرئاسي الذي تحولت إليه البلاد رسمياً عقب الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يتصدر ملفا مكافحة الإرهاب والتطورات الخارجية الأخيرة جدول أعمال الاجتماع.

ويشهد اجتماع اليوم لأول مرة غياب رئيس الوزراء نظراً لإلغاء المنصب في النظام الجديد، كما يشارك فؤاد أوكتاي لأول مرة بصفته نائباً للرئيس بعد أن شارك في اجتماعات سابقة بصفته مستشاراً لرئاسة الوزراء.

كما يشارك رئيس الأركان السابق خلوصي أكار في اجتماع اليوم بصفته وزيراً للدفاع.