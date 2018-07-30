ألمانيا: تركيا شريك مهم وقريب منا في الكثير من القضايا

وصفت الحكومة الألمانية، تركيا بالشريك المهم والقريب منها في الكثير من القضايا.

جاء ذلك على لسان مساعدة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكة ديممر، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين في برلين.

وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان سيجري لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة محتملة للأخير إلى ألمانيا، قالت ديممر "مبدئياً نحن نعلن برنامج ميركل، ولقاءاتها قبل أسبوع من تاريخ إجرائها".

وأوضحت أن تركيا شريك مهم، وقريب من الحكومة الألمانية في الكثير من القضايا، مؤكدة أن برلين ترغب في إجراء لقاءات مع تركيا.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر في الرئاسة الألمانية، أن رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير وجه منذ فترة طويلة دعوة إلى الرئيس أردوغان لزيارة ألمانيا، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة إلى ألمانيا في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.