تحييد 10 إرهابيين من بي كا كا في غارة جوية للجيش التركي شمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 10 إرهابيين في غارة ضد تنظيم "بي كا كا" بمنطقة "متينا" شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، صباح اليوم الاثنين، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الأركان التركية إن قواتها الجوية نفّذت أمس الأحد غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا".

وأشارت إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن تحييد 10 من إرهابيي التنظيم في المنطقة المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.