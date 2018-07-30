تحييد 36 إرهابيا في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال الأسبوع الأخير

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 36 إرهابياً في عمليات أمنية داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير ألفاً و994 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل 18 إرهابيا، وألقت القبض على 6 آخرين، فيما سلّم 12 إرهابيا أنفسهم إلى السلطات.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 119 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وكذلك توقيف 19 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 209 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

ودمّرت قوات الأمن التركية خلال مداهمات جرت في ولايتي شرناق وبينغول، 4 مخابئ للإرهابيين و13 قنبلة مصنوعة يدوياً.

وضبطت أيضاً 320 كيلو غرام من المواد المُستخدمة في صناعة المتفجرات، و14 قنبلة يدوية و22 سلاحا ثقيلا، و909 طلقة لأسلحة متنوعة.