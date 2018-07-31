أردوغان يترأس الاجتماع الثاني للحكومة الرئاسية

يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للحكومة الرئاسية التركية، بعد تفعيل النظام الرئاسي في البلاد، عقب انتخابات 24 يونيو/ حزيران الماضي.

ويبدأ الاجتماع بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، في تمام الساعة 14:30 ظهراً بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن يُناقش في الاجتماع التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم التجسس والإرهاب.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم الوزراء بعرض خطط عملهم على المدى القصير والبعيد، أمام الرئيس أردوغان.

يجدر بالذكر أن أول اجتماع لوزراء حكومة الرئاسة التركية، جرى في 13 تموز/ يوليو الجاري.