أردوغان يهنئ "عمران خان" بالفوز في الانتخابات البرلمانية الباكستانية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حزب "حركة الإنصاف" عمران خان، بالفوز في الانتخابات البرلمانية الباكستانية التي جرت في 25 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، إن أردوغان، هنأ خان هاتفيا، بنجاحه في انتخابات البرلمان الاتحادي، ومجالس الولايات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين تركيا وباكستان.

وأشارت المصادر أن خان أعرب عن شكره لأردوغان على تهنئته.

ولفت خان إلى أن أردوغان أظهر قيادة باتت نموذجاً لكل العالم الإسلامي.

وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول "حركة الإنصاف" على 115 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدا.

وحلّ في المرتبة الثانية حزب "الرابطة الإسلامية - جناح نواز"، بحصوله على 64 مقعدا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني 43 مقعدًا، أما تحالف "مجلس العمل" (يضم أحزاب دينية) فحاز 11 مقعدًا.

وفاز المرشحون المستقلون بـ14 مقعدا في البرلمان، وحركة "متحدة قوامي" بـ6 مقاعد، بينما حاز كل من حزبي "بلوشستان الوطني" و"التحالف الديمقراطي الكبير" مقعدين لكل منهما.

ويضم المجلس الوطني 342 مقعداً، حيث يختار الشعب 272 عضواً منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعداً (من أصل 70) للنساء.

أما المقاعد العشرة الأخرى فمخصّصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز الـ5 % الانتخابي.