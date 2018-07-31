الخارجية التركية تدين هجوم جلال آباد الإرهابي

أدانت تركيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مديرية الهجرة في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الأمنية في ولاية ننكرهار الأفغانية تشهد تدهوراً منذ نهاية الأسبوع الماضي .

وجاء في البيان "تلقينا اليوم بحزن بالغ نبأ وقوع هجوم إرهابي على مديرية الهجرة في مدينة جلال آباد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، ونُدين هذا العمل الدنيئ".

وأعربت الخارجية في البيان عن تعازيها للشعب الأفغاني وحكومته، مترحمة على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

واقتحم مسلحون مجهولون، في وقت سابق اليوم مبنى إدارة الهجرة بمدينة "جلال آباد"، بعد سماع دوي انفجارين تلاهما إطلاق نار، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وأصابة 14 آخرون، بينهم شرطيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19.25 ت.غ.