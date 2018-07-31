قالن: لا توقعات بتأثر خطة "منبج" بالتوتر الأخير مع واشنطن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع ألا يؤثر التوتر الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية بخطة العمل حول "منبج" السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، تعليقًا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا على خلفية قضية القس "أندرو برانسون".

وقال قالن: توقعاتنا بأن هذا التوتر لن يؤثر بشكل سلبي على خطة العمل حول منبج، ولم نر أي خطوة في هذا الصدد.

وأضاف "تنفيذ خطة منبج مستمر كما هو مخطط. ولها جدول زمني وعناصر محددة يتم تفعيلها خطوة بخطوة".

وشدد قالن أن بلاده مصممة على مواصلة كفاحها الفعال ضد التهديدات الإرهابية الصادرة من الأراضي السورية.

وأشار إلى أنه لا يمكن القبول أبدًا باستخدام الولايات المتحدة لغة التهديد من خلال التذرع بمسألة قانونية جارية في تركيا.

ودعا المسؤول التركي الجميع لاحترام العملية القضائية الجارية حول قضية القس "أندرو برانسون".

وأضاف "ينبغي للجميع معرفة أن تركيا ليست دولة يتم التضحية بها بسهولة، سواء في مسألة مقاتلات إف-35 أو بمواضيع أخرى، فتركيا ليست بدون بدائل".

وقرر القضاء التركي الأربعاء الماضي، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس، برانسون، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم توقيف برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.