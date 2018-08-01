إسطنبول تتصدر قائمة المدن الواعدة في جنوب القارة الأوروبية

تصدرت مدينة إسطنبول التركية، قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية في فئة "مدن وبلدات أوربا المستقبل" من ناحية توفر فرص العمل والقوة التمويلية.

وأوضحت بلدية إسطنبول في بيان لها، أنّ إسطنبول تصدرت قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية، في تقرير "مدن وبلدات أوربا المستقبل" الصادر عن صحيفة فاينانشن تايمز البريطانية.

وأوضحت البلدية في البيان أنّ التقرير قيّم 301 منطقة ومدينة أوروبية، من ناحية توفر فرص العمل والقوة التمويلية.

ومُنحت النقاط بناءً على القدرة الاقتصادية والموارد البشرية والأسعار وجودة المعيشة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

واحتلت إسطنبول المرتبة التاسعة في فئة "المدن والمناطق الصديقة للمستثمرين".

وقد تفوقت إسطنبول في هذه الفئة، على مدن أوروبية كبيرة وعريقة مثل برشلونة ومدريد وميلان ولشبونة وروما.