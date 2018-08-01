نائب أردوغان يتوعد الإرهابيين على خلفية استشهاد امرأة ورضيعها

توعد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الإرهابيين وداعميهم بدفع ثمن باهظ على خلفية استشهاد امرأة وطفلها الرضيع، في هجوم لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية هكاري.

وفي تغريده له على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال أوقطاي "ليعلم الجميع أن الإرهابيين وداعميهم سيدفعون ثمن باهظا" على خلفية الهجوم الإرهابي المذكور.

وقدم تعازيه للشعب التركي، متمنيا الرحمة للشهيدين اللذين ارتقيا في الهجوم.

كما قدمت عقيلة الرئيس أمنية أردوغان، عبر تويتر، تعازيها إلى الشعب التركي، مشيرة إلى أن الإرهابيين وداعميهم حتما سيلقون جزاءهم الذي يستحقونه.

وأمس، استهدف مسلحو منظمة "بي كا كا"الانفصالية بعبوة ناسفة سيارة مدنية تحمل أسرة ضابط صف بقضاء "يوكسك أوفا" في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وأسفر الهجوم عن استشهاد زوجة ضابط الصف، وابنهما الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا.