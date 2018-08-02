تشاوش أوغلو يلتقي نظيره الأمريكي غداً في سنغافورة

يخطط وزيرا الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو، لعقد لقاء ثنائي في سنغافورة، غدا الجمعة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المنتظر عقد لقاء ثنائي بين تشاوش أوغلو وبومبيو غدًا، وفقًا للمخطط.

وسينعقد اللقاء على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري.

وتكثفت المباحثات الهاتفية بين الوزيرين خلال الآونة الأخيرة، بشأن قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية، وتسليم مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وقضية القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يُحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.

وأمس الأربعاء، جرى اتصال هاتفي بين تشاوش أوغلو وبومبيو بناء على طلب الأخير.

وخلال الـ 15 يوما الأخيرة، أجرى تشاوش أوغلو وبومبيو اتصالات هاتفية 4 مرات.

وكان اللقاء المرتقب غدًا قد خُطط له قبل اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار فرض عقوبات على وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.

حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أمس، إنه "بتعليمات من الرئيس (دونالد ترامب)، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، لدورهما في حبس القس برانسون".

بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أدرجت الوزيرين على قائمة العقوبات؛ "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون"، على حد زعمها.