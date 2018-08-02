قليجدار أوغلو: قرار العقوبات الأمريكية إساءة لشرف الشعب التركي

استنكر زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، داعياً إلى حل المشاكل عبر الحوار.

وقال قليجدار أوغلو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن القرار الأمريكي يمثل "إساءة لشرف الشعب التركي"، مضيفاً: "إذا كان هناك مشكلة tيمكن مناقشتها عبر الحوار، وأرى أن القرار المتخذ بخصوص وزيرينا ليس صائبًا".

وأكد قليجدار أوغلو ضرورة حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أرضية سليمة.

وشدد على أن الجميع يعلم أن الشخص القابع في بنسلفانيا (فتح الله غولن) يقف خلف المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، وأن طلب تركيا تسليمه لها أمر طبيعي للغاية.

وحذر قليجدار أوغلو من إمكانية أن يتطور الوضع إلى مرحلة قد تسفر عن نتائج سلبية على كلا البلدين، قائلًا: "نؤمن بضرورة تطوير علاقات جيدة مع كافة الدول".

وأعلنت واشنطن مساء الأربعاء فرض عقوبات على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير العدل عبد الحميد غُل، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.