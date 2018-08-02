مجلس الشورى العسكري يختتم اجتماعه برئاسة أردوغان

اختتم مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعد اجتماع اليوم الذي جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، هو الأول للمجلس منذ انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي أواخر يونيو/حزيران.

واستغرق الاجتماع المغلق الذي يبحث الترقيات وحالات التقاعد في الجيش، ساعتين ونصف الساعة، بمشاركة كبار مسؤولي الدولة.

وشارك في الاجتماع، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الدفاع خلوصي أكار، والعدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتربية ضياء سلجوق.

كما حضر رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وقبيل اللقاء أعرب أردوغان، عن ثقته بأن يعزز اجتماع المجلس قوة تركيا في كفاحها ضد جميع التنظيمات التي تهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها "غولن" و"بي كا كا".

يذكر أن ترقيات الجيش وفق النظام البرلماني السابق، كانت تتم من قبل مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي كان يلتئم برئاسة رئيس الوزراء (منصب جرى إلغاؤه بموجب النظام الرئاسي)، ويصادق عليها رئيس الجمهورية.