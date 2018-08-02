وزير الخارجية التركي يناقش العلاقات الثنائية مع اليابان وإيران

عقد وزير الخارجية التركي اجتماعاً مع نظيره الياباني والإيراني على هامش مشاركته في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

فقد التقى مولود تشاوش أوغلو نظيره الياباني تارو كونو اليوم على هامش الاجتماع، وبحث معه قضايا متعددة في مقدمتها مجالات التعاون بين تركيا واليابان.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين تشاوش أوغلو وكونو، تطرق إلى مشروع بناء المحطة النووية في ولاية سينوب شمالي تركيا، وافتتاح الجامعة التركية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في أقرب وقت. وكانت تركيا واليابان اتفقتا على تأسيس الجامعة في 2014، ووقعتا اتفاقية التأسيس في 29 يوينو 2016.

ويتوقع إنشاء الجامعة على أرض تتبع منطقة مطار "صبيحة غوكشن" في مدينة إسطنبول.

كما تناول الوزيران قضايا إقليمية على رأسها سوريا والعراق.

وكتب تشاوش أوغلو، تغريدة على تويتر حول اللقاء، مشيرًا إلى أن التعاون بين تركيا واليابان اكتسب زخمًا هامًا، وأن هناك رغبة متبادلة في مواصلة هذا الزخم من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وأضاف: "قيّمنا مع وزير الخارجية تارو كونو، قضايا ثنائية والتطورات الإقليمية خلال لقائنا في سنغافورة".

من جهة أخرى، قالت المصادر الدبلوماسية التركية إن تشاوش أوغلو التقى في وقت لاحق نظيره الإيراني جواد ظريف.

وأوضحت المصادر أن تشاوش أوغلو وظريف تبادلا الآراء حول قضايا ثنائية وإقليمية.

ويشارك في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، وزراء خارجية 30 دولة يحملون صفة شركاء "آسيان"، وشركاء الحوار القطاعي بالرابطة.

وعلى هامش الاجتماع، سيتم تنظيم اجتماع بين تركيا ورابطة "آسيان"، فضلا عن لقاءات ثنائية يجريها الوزير التركي مع نظرائه المشاركين.

ويمكن للدولة التي تحصل على شراكة "الحوار القطاعي" حضور اجتماعات "آسيان"، والتعاون مع تلك المنظمة في قطاعات محددة، وهي خطوة تسبق عادة حصولها على العضوية الكاملة بها.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا باسم "آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول أبرزها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق قال تشاوش أوغلو على تويتر إن تركيا تعتبر "آسيان" واحدة من أنجح نماذج التكامل الإقليمي في العالم، وترحب بالعلاقات المؤسسية المتنامية بسرعة بينها وبين الرابطة والدول الأعضاء.

وتحتضن سنغافورة الاجتماع المذكور خلال الفترة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري.