يلدريم: العقوبات الأمريكية هي إجراءات غير قانونية وتعسفية للغاية

ندّد رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، الخميس، بقرار العقوبات الأمريكية ضد وزيرين تركيين، واصفا إياه بأنه "غير قانوني" و"تعسفي للغاية".

ودعا يلدريم، في تغريدة بثها عبر "تويتر"، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن "هذا الخطأ".

وقال إن "قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يستهدف وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، تعسفي للغاية وغير قانوني".

وأردف: "ندين بشدة هذا القرار الذي ينم عن عدم احترام لمراحل المحاكمة في تركيا، ونتتظر العدول عن هذا الخطأ".

وأمس الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها ستفرض عقوبات على الوزيرين التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية للوزيرين المذكورين، المحتمل وجودها في الولايات المتحدة.

بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "لأنهما على رأس مؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون"، على حد زعمها.

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.

وسبق أن نفى وزير العدل وجود أي أرصدة مالية له في الولايات المتحدة.

وجرى حبس "برانسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وفي 25 يوليو/تموز المنصرم، رفضت محكمة إزمير الجزائية الثانية، طلب محامي برانسون بالإفراج عن موكله، وقررت تمديد حبس الأخير على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدّد بفرض عقوبات ضد أنقرة، وهو ما رفضه المسؤولون الأتراك بشدة.