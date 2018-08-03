أردوغان يعلن خطة عمل الحكومة الرئاسية للمائة يوم الأولى

يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمراً للإعلان عن الأهداف التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة للمئة يوم الأولى من عملها.

وخلال الإعلان عن الخطة، اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات والثقافة الوطني بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان إن الخطة تشمل تنفيذ 400 مشروع بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 9 مليار دولار) في الـ 100 يوم الأولى مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستعطي "قوة دفع" للمرحلة المقبلة.

وأكد أردوغان على الأهمية التي توليها حكومته للصناعات الدفاعية مشيراً أن 48 مشروعاً من إجمالي المشاريع الـ 400 تتعلق بالصناعات الدفاعية.

كما أكد أردوغان أن حكومته لن تتخلى عن أهدافها في قطاع الصناعات الدفاعية مهما حدث.

وأضاف أردوغان أن البلاد تتعلق لضغوطات كثيرة في كل المجالات، وأن كلّ إنجاز يساهم باستقلالية البلاد يكتسب أهمية بالغة.

وبخصوص القضاء أردوغان إنهم قطعوا شوطاً كبيراً في إصلاح الأضرار التي سببتها منظمة "غولن" الإرهابية في نظامنا القضائي.

وبخصوص العلاقات مع الولايات المتحدة قال أردوغان إنه يتوقع استمرار العمل المشترك مع الولايات المتحدة بخصوص منبج، دون التأثر بالمشاكل الأخرى القائمة بين البلدين