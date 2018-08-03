الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بأفغانستان

أدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية باكتيا الأفغانية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا بحزن كبير نبأ مقتل وإصابة العديد جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بولاية باكتيا الأفغانية اليوم".

وأردفت: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المصلين، ونتمنى الرحمة من الله للقتلى والشفاء العاجل للمصابين".

كما تقدمت الخارجية بالتعازي لحكومة أفغانستان وشعبها الشقيق.

وبلغت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري داخل مسجد في "جارديز" عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان، اليوم، 25 قتيلاً و40 جريحًا.

وقال سردار والي، رئيس الشرطة الوطنية، للأناضول، إن انتحاريين اثنين فتحا النار على المصلين قبل أن يفجرا أنفسهما.

وأضاف أن "المسجد يتبع الطائفة الشيعية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.