تشاوش أوغلو: تركيا والهند ستزيدان التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ستعمل مع الهند لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار بحلول 2020.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، على "تويتر"، عقب لقائه نظيره الهندي فيجاي كومار سينغ، في سنغافورة، على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضاف: "الاستثمارات والتجارة بين تركيا والهند في تزايد، وحجم التجارة بينهما بلغ 6.9 مليارات دولار العام الماضي".

والأربعاء الماضي، انطلقت اجتماعات رابطة "آسيان" بمشاركة عشرات من ممثلي الدول والحكومات، فضلًا عن مجموعة كبيرة من عالم المال والأعمال.

وذكرت مصادر دبلوماسية، للأناضول، أن تشاوش أوغلو التقى أيضًا على هامش اجتماعات الرابطة، وزراء خارجية أستراليا، ونيوزلندا، وماليزيا، وتايلند.

وأضافت المصادر أن الوزير التركي أكد على أن تركيا تعد إحدى أبرز الشركاء الرئيسيين لمنطقة آسيا - المحيط الهادي، وعازمة على تطوير علاقتها الاقتصادية مع دولها.

ويشارك في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، وزراء خارجية 30 دولة يحملون صفة شركاء "آسيان"، وشركاء الحوار القطاعي بالرابطة.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا بـ"آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول أبرزها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وتحتضن سنغافورة الاجتماع المذكور خلال الفترة من 1 حتى 4 أغسطس/ آب الجاري.