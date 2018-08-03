تشاوش أوغلو يلتقي بومبيو في سنغافورة

بدأ صباح اليوم الجمعة، اللقاء الثنائي الذي كان مخططا له بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الوزيرين بدأ الساعة 07:30 بتوقيت تركيا (04:30 ت.غ).

وخلال الـ 15 يوما الأخيرة، جرت 4 اتصالات هاتفية بين تشاوش أوغلو وبومبيو، كان آخرها الأربعاء الماضي بناء على طلب الجانب الأمريكي.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية، وتسليم مقاتلات "أف-35" إلى تركيا، وقضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.

وفي وقت سابق، أجرى تشاوش أوغلو، على هامش اجتماع "آسيان"، لقاءات ثنائية مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي، ونظيريه الياباني تارو كونو، والإيراني جواد ظريف.