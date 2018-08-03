تعرف على برنامج الحكومة التركية للمئة يوم الأولى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أهداف حكومته الرئاسية الجديدة، في مجالات عدة بينها الاقتصاد والطاقة والمواصلات والتجارة الخارجية والعقارات، فضلا عن السياسة الخارجية، على أن يتم تحقيقها في الـ 100 يوم الأولى من عمل الحكومة.

وفي ما يلي عرض لأهم هذه الأهداف:

* المواصلات

- دخول المطار الجديد في إسطنبول الخدمة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل

- الانتهاء من الدراسات التقييمية للتأثيرات البيئية لمشروع قناة إسطنبول

- عرض مناقصة من أجل بناء مشروع نفق إسطنبول الكبير بثلاث طوابق

- شق 120 كيلومترا إضافية من الطرقات لشبكة الطرق السريعة، و328 كيلومترا لشبكة الطرق الأخرى

- تقديم مناقصة تتعلق بشق طريق سريع "طاشأوجو" بطول 246 كيلومترا.

- تعبيد 893 كيلومترا إضافية من الطرق بهدف تحقيق السلامة المروية.

- شق أنفاق إضافية بطول 30 كيلومترا في عموم البلاد.

- طرح مناقصة إنشاء خط سكة حديد، هالكالي- قابي كوله (إسطنبول)

- طرح مناقصة لتنفيذ مشاريع أنظمة سكك داخل المدن بطول 73 كيلو مترا، وشراء 248 مركبة في ولايات قونيا وإزمير وإسطنبول وأنقرة وقيصري.

- تقديم مناقصة لحفر نفق سيلفان بعرض 10 أمتار وطول 13.4 كيلو مترا.

* الطاقة

- العمل من أجل دخول أول مفاعل في محطة آق قويو النووية الخدمة بحلول عام 2023.

- مواصلة العمل من أجل تنفيذ مشروع محطة سينوب النووية.

- البدء بتزويد المنازل بالغاز الطبيعي في ولايتي شرناق وأرتفين.

- بدء خدمة ثاني سفن التنقيب البحري عن الغاز والنفط.

- عرض مناجم جديدة لاستثمار القطاع الخاص في منطقتي صوما وتونج بيلك.

- عرض مناقصة من أجل تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وبقيمة استثمارية تبلغ 4.8 مليارات دولار.

- تخصيص أرض من أجل تنفيذ استثمار للصناعات البيتروكيماوية في ولاية أضنة، بقيمة استثمارية تبلع مليار دولار.

* الاقتصاد و المال

- زيادة فعالية نظام "الدولة الإلكترونية"

- تأسيس نظام لمتابعة الخطط والمشاريع والتنفيذ في المجمع الرئاسي.

- إطلاق مشروع مركز إسطنبول المالي الدولي.

- الحرص على ضبط الميزانية.

- خفض تكاليف الدين العام.

- التوجه إلى السوق الصيني للاقتراض الخارجي.

- إعادة هيكلة بنك التنمية.

- زيادة الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- الالتزام بوعد عدم إبقاء أجر التقاعد دون الألف ليرة.

* التجارة الخارجية

- إيلاء الأولوية في المرحلة الجديدة لتطوير الصادرات.

- رفع عدد عملاء بنك الصادرات التركي "اكسيم" وزيادة نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه.

- إيلاء الأولوية في المرحلة الجديدة لأسواق الصين والمكسيك وروسيا والهند، وإعداد الإستراتيجيات وخطط العمل اللازمة لأجل ذلك.

- إطلاق تطبيق يتيح القيام بإجراءات التصدير في المنشآت الخاصة للمصدرين.

- إلغاء شرط إبراز وثيقة توضيح الصادرات خلال عمليات النقل بالعبور (ﺍﻟﺗﺭﺍﻧﺯﻳﺕ) في الخطوط الجوية والبحرية والحديدية، والانتقال إلى وثيقة المرافقة للتصدير في الطرق البرية.

- ضمان تنظيم قسم آخر من الوثائق اللازمة للتصدير عبر الوسائل الإلكترونية.

- تحديد 35 دولة ومدينة تركية لافتتاح مراكز تجارية بها لزيادة حجم التجارة.

- تأسيس مناطق حرة متخصصة من الجيل الجديد تركّز على البرمجيات والمعلومات والصحة والتعليم وصناعة الأفلام.

- استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل البورصة المتخصصة بالسلع.

* تسليم عقارات لذوي الدخل المحدود

- تسليم 17 ألف وحدة سكنية ومحل عمل لأصحابها خلال مئة يوم، ووضع حجر أساس لبناء 16 ألف وحدة سكنية ومحل عمل.

- بيع 15 ألفا و523 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، والانتهاء من مناقصة بناء 15 ألفا و506 وحدة سكنية جديدة.

- الانتهاء من أعمال إحصاء 50 ألف وحدة سكنية تابعة للقطاع العام، قابلة للبيع، والبدء ببيع 5 آلاف شقة في المرحلة الأولى.

- استئناف أنشطة البنك العقاري من جديد.

- الانتهاء من معاملات 13 مليون بناء مخالف في إطار حزمة العفو العقاري

* السياسة الخارجية

- زيادة عدد الضيوف السوريين العائدين إلى المناطق الآمنة في سوريا إلى 250 ألفا.

- استئناف عمل قنصليتي تركيا في البصرة والموصل من جديد.

- تعيين تركيا نائب قائد لبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق.

- مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات غير قانونية وغير إنسانية من طرف إسرائيل

*الدفاع والأمن

تعزيز قوات الأمن بـ 3 آلاف ضابط شرطة، و22 ألفا و500 شرطي، و7 آلاف حارس، والدرك بـ 500 ضابط، و4 آلاف و156 ضابط صف، فضلا عن 10 آلاف و175 عريفا، في حين سيتم تعزيز خفر السواحل بـ 44 ضابطا، و98 ضابط صف، و300 عريف.

البدء بتطهير حوالي 1.6 مليون متر مربع من الأراضي من الألغام.

تسليم السفينة الحربية الثالثة وتحمل اسم "بورغاز أدا" إلى قيادة القوات البحرية، ضمن إطار مشروع السفينة الوطنية "ميلغيم".

ضم طائرة التدريب المحلية "هور كوش" (الطائر الحر)، فضلا عن 4 طائرات محلية بدون طيار من طراز "العنقاء"، و6 طائرات محلية قتالية بدون طيار، إلى أسطول قيادة القوات الجوية.

تأسيس 4 مراكز جديدة لإعادة إرسال المهاجرين غير النظاميين، وذلك في كل من ولايات إسطنبول، وقوجا إيلي، وإيغدير، وكيرك كاله.

تأسيس مراكز لقيادة الطائرات بدون طيار في كل من ولايات ألازيغ، ووان، وغازي عنتاب، كما سيجري تقديم طائرتين مروحيتين، فضلا عن 6 طائرات حربية دون طيار لقيادة قوات الدرك.

تعزيز صفوف قوى الأمن والدرك بـ 459 عربة مدرعة جديدة.

تسريع مشاريع الصناعات الدفاعية مثل إنتاج الصواريخ، وأنظمة التوجيه بالليزر، وأنظمة مفاتيح التشفير الإلكترونية.

-الثقافة والسياحة

الانفتاح على أسواق جديدة في مجال السياحة.

إعداد خطط عمل ضمن إطار الأهداف الرامية إلى زيادة حصة البلاد من سوق السياحة الصيني.

اختتام مناقصة مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول.

إتمام مشاريع تحويل 30 مكتبة إلى دور قراءة وطنية.

إنهاء 9 مشاريع ترميم مستمرة داخل وخارج البلاد.

-التعليم

زيادة نسبة الطلاب الخاضعين للدوام الكامل طوال النهار في كافة المدارس، من 68 % إلى 71 %.

دمج نحو 700 مؤسسة تعليمية في نظام الإدارة الأمنية للمدن، بهدف زيادة معدلات الأمن في المدارس.

فرز شرطي واحد على الأقل لكل مدرسة، على أن يتم البدء بـ 30 ألف مدرسة بالمرحلة الأولى حسب أولوياتها الأمنية.

إدراج طرق تعليمية جديدة للمعلمين والطلاب، بهدف رفع كفاءة تعليم اللغات الأجنبية.

تأسيس نظام تعليمي جديد يهدف إلى زيادة الاهتمام بالطلاب في كل مرحلة تعليمية، ومراقبة مهاراتهم ومواهبهم وتوجيههم بالشكل الأنسب.

-الشباب والرياضة

إنشاء 150 ساحة رياضية في الأحياء، فضلا عن بناء صالات رياضية، و10 ملاعب لتكوين لاعبي كرة القدم في 20 مدرسة.

خضوع نحو مليون طالب لامتحان مسح القدرات الرياضية، بهدف زيادة الاهتمام بالرياضات في المدارس.

توظيف ممثلين للشباب في 20 ألف مدرسة، بهدف زيادة مشاركة الطلاب في مراحل اتخاذ القرارات.

تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني بخصوص 400 من مشاريعها الخاصة بالشباب والرياضة.

زيادة سعة مراكز السكن الجامعي بمقدار 75 ألف سرير إضافي.

إضافة منحة "دعم إقامة" إلى "دعم المعيشة" التي تقدمها الجمعيات والأوقاف العامة لنحو 50 ألف طالب.

الصحة

إضافة 500 سرير للخدمة من أجل تخفيف الضغط على وحدات العناية المشددة

اطلاق مشاريع لتنشئة أجيال تتمتع بالصحة من خلال العمل على تقليل الأمراض المزمنة وعوامل الخطر.

زيادة عدد المؤسسات في مجال السياحة الطبية لجعل تركيا ماركة عالمية في هذا المجال، وتأسيس شركة الخدمات الطبية الدولية المساهمة.

اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث ازدحام في أقسام الاسعاف بالمشافي العامة.

تعزيز مكافحة السمنة

اطلاق مناقصة لانتاج اللقاحات الضرورية والمستخدمة على نطاق واسع داخل البلاد.

انشاء نظام لدعم الانتاج المحلي للأدوية والأجهزة الطبية.

-التكنولوجيا والبحث والتطوير

توقيع بروتوكولات مع شركات التمويل من أجل دعم المنتجات ذات التكنولوجيا العالية.

تأسيس وكالة الفضاء التركية.

بدء العمل من أجل تقنية محلية في الجيل الخامس في الاتصالات وما بعده.

تطوير مشاريع من أجل أقمار صناعية محلية.

افتتاح مركز أبحاث الأنظمة البصرية للتكنولوجيا الفضائية.

بدء اختبارات أنظمة سلاح ليزرية ذات قوة عالية مزودة للمركبات.

اجراء اختبارات نظام تبادل الرسائل الوطني الآمن، في مؤسسات حساسة مثل شركة الصناعات الجوية والفضائية (تاي) والمؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك).

استكمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى لوادي التكنولوجيا الذي يقام على مساحة 3.5 ملايين متر مربع.

زيادة عدد مراكز البحث والتطوير 10 % ومراكز التصميم 8%.

-الزراعة والثروة الحيوانية

تخصيص 710 ملايين ليرة (نحو 140 مليون دولار) لدعم 7 مشاريع للتنمية الريفية.

منح 50 ألف رأس غنم لمربي المواشي عبر قروض بنك "الزراعة".

ري 8 آلاف و300 هكتار إضافية وتوفير فرص عمل إضافية لـ 8 آلاف و500 شخص.

افتتاح الأقسام المنتهية من مشاريع الري الهامة مثل "كرال كزي- دجلة"، و"ماردين- سهول جيلان بنار".

توفير مياه شرب نظيفة وكافية لـ 344 ألف مواطن من خلال مشاريع متنوعة في ولاية دياربكر وغيرها.

بدء أعمال الشركة المشتركة المعنية بإقامة مزرعة نموذجية تجلب المستثمرين للأراضي الزراعية التي خصصتها السودان لتركيا، ومساحتها 780 ألف هكتار.

-القضاء

تشديد العقوبات بحق مرتبكي جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.