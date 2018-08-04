أردوغان: قواتنا المسلحة حيدت 56 إرهابياً خلال أسبوع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تحييد القوات المسلحة التركية 56 إرهابياً من منظمة "بي كا كا" خلال أسبوع.

جاء ذلك في كلمة له في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، اليوم السبت.

وتعهد أردوغان بمواصلة تحييد إرهابيي المنظمة ردًّا على هجماتهم.

وقال أردوغان: "حتى اليوم لم نترك دماء شهدائنا بدون ثأر، وحاسبنا قطعان القتلة عن كل جريمة ارتكبوها وسنواصل محاسبتهم".

وأضاف: "أولئك الذين يقدّسون الإرهابيين ويساندونهم لن ينجوا أبداً من قبضة دولتنا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.