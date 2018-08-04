ألمانيا ترغب بتطبيع أكبر للعلاقات مع تركيا مع زيارة أردوغان المرتقبة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، إن بلاده ترغب بمزيد من تطبيع العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس لصحيفة محلية حول الزيارة التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا.

وأضاف ماس: "نريد تطبيع علاقاتنا المتبادلة بشكل أكبر"، مؤكدا أن التطبيع سيكون لمصلحة البلدين.

ولفت إلى أن وجود 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا ما يشكل أهمية لبرلين في علاقاتها مع أنقرة، معتبراً أن الأخيرة لديها مصالح أيضاً بسبب العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات التي سيجريها أردوغان خلال زيارته ستتناول العديد من القضايا بينها أنشطة تركيا في مدينة عفرين السورية.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.

تجدر الإشارة أن وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن زيارة محتملة لأردوغان إلى برلين في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت في خبر أسندته لمصادر رئاسية، أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وجه قبل فترة طويلة دعوة لنظيره التركي من أجل زيارة بلاده، دون تحديد موعد الزيارة.