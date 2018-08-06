تركيا.. تحييد إرهابي من قياديي بي كا كا مطلوب بالنشرة الرمادية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد إرهابي من قيادات "بي كا كا" مطلوب على لائحة النشرة الرمادية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن نفذت في 11 يوليو/ تموز الماضي، عملية أمنية مدعومة بطائرات بدون طيّار، ضد خلايا منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال أمانوس جنوبي البلاد.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 11 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا".

وأوضح البيان أن قوات الأمن تأكدت لاحقًا من ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في هذه العملية إلى 14 عنصرًا، بينهم المدعو "دنيز طالي" القيادي المسؤول عن أنشطة المنظمة الإرهابية بجبال الأمانوس.

وأكد البيان "طالي" الذي حمل لقب "شيار رستم"، إرهابي مطلوب لدى السلطات التركية بالنشرة الرمادية.