آكار يبحث مع نظيره الأمريكي علاقات الدفاع الثنائي والملف السوري

تباحث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس هاتفياً، اليوم الثلاثاء، في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن آكار وماتيس تبادلا وجهات النظر في قضايا تتعلق بعلاقات الدفاع الثنائي وسوريا ومكافحة الإرهاب.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات مستقلة على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان، يتضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ب ي د/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، الإرهابي في الفترة أغسطس/ آب 2016 - مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.