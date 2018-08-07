أنقرة وبغداد تبحثان افتتاح منفذ حدودي مشترك جديد

ناقش مسؤولون عراقيون وأتراك، الثلاثاء، آليات افتتاح منفذ حدودي مشترك جديد، وحددا سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لزيارة وفد فني لإعداد دراسة جدوى افتتاح المنفذ.

وأورد بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، استقبل في مكتبه، الثلاثاء، السفير التركي فاتح يلدز والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "الطرفين تباحثا في تفعيل آفاق التعاون، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، ومناقشة افتتاح منفذ حدودي هو منفذ (فيشخابور)، بينما يطلق عليه من الجانب التركي منفذ (افاكوي)".

واتفق الطرفان على زيارة وفد فني في سبتمبر المقبل، لتقديم دراسة جدوى، تقدم من خلالها أهمية افتتاح المنفذ بما يعزز الحركة التجارية.

كان "يلدز" قد صرح في أبريل/نيسان الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق عام 2017، تجاوز 10 مليارات دولار، انخفاضا من 16.7 مليار دولار في 2013.

وتراجعت التجارة بين الجانبين إثر سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة البلاد في 2014، وقلة الواردات المالية للعراق، نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعتبر معبر "إبراهيم خليل" الشريان الرئيس للتجارة بين البلدين، وهي غالبا بضائع تركية تدخل إلى الأسواق العراقية، عبر إقليم الشمال، وصولا إلى مدينة الموصل، ومن هناك إلى وسط وجنوبي العراق.