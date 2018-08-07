وفد دبلوماسي تركي يصل واشنطن الليلة للعمل على حل الخلافات بين البلدين

قالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الثلاثاء، إن وفداً يرأسه مساعد وزير الخارجية "سادات أونال" سيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت المصادر لـ"الأناضول" أن الوفد الدبلوماسي سيناقش في العاصمة الأمريكية اعتباراً من صباح الأربعاء واشنطن سبل حل الخلافات الراهنة بين البلدين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى "تفاهمات أولية" لحل وتسوية الخلافات التي تصاعدت بين البلدين في الأيام الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى أن البلدين اتفقا على مواصلة المباحثات وجهاً لوجه خلال الأيام المقبلة.

كما كشف المتحدث باسم الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاوش أوغلو أجرى اتصالاً أمس الاثنين بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ناقش خلاله علاقات البلدين.

يأتي هذا في وقت قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة إن واشنطن "صديق قوي" لتركيا وذلك رغم التوتر الحالي بين البلدين بشأن قضية القس الأمريكي برانسون.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وحبس "برانسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.