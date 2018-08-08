واشنطن: نائب وزير الخارجية التقى نظيره التركي وبحثا قضية برانسون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان التقى اليوم الأربعاء مع نظيره التركي سادات أونال، في مقر الخارجية بواشنطن.

وأكدت نويرت، في بيان، أن المسؤولين تباحثا حول عدد من القضايا الثنائية بما فيها القس الأمريكي برانسون.

وكانت نويرت قد أكدت في وقت سابق أن مباحثات إضافية جرت اليوم الأربعاء، بين مسؤولين أمريكيين وأتراك في واشنطن، وهي متواصلة في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وفد تركي مكون من 9 مسؤولين، يترأسهم نائب وزير الخارجية سادات أونال، اجتماعًا مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان، استمر حوالي 50 دقيقة.

وقالت مصادر دبلوماسية، للأناضول، إن الاجتماع تناول بشكل رئيسي قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكمه القضاء التركي، في ولاية إزمير على خلفية اتهامه بقضايا تجسس وإرهاب، فضلًا عن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا.

من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية، للأناضول، إنهم سيجرون اجتماعًا مع الوفد التركي.

ويضم الوفد التركي مسؤولين من وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة والمالية.

والإثنين الماضي، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله المشاكل الراهنة بين البلدين.

وكانت مصادر دبلوماسية، قالت للأناضول، عقب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إن وفدًا تركيًا سيزور الولايات المتحدة لاجراء مباحثات حول سبل حل المشاكل.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.