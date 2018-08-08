انطلاق مباحثات الوفد التركي في واشنطن لبحث حل الأزمة الأخيرة

انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، اليوم الأربعاء، مباحثات بين وفد تركي ومسؤولين أمريكيين، حول سبل حل المشاكل الراهنة بين البلدين.

ومن المنتظر أن تركّز المباحثات على قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكمه القضاء التركي، في ولاية إزمير على خلفية اتهامه بقضايا تجسس وإرهاب.

الوفد التركي المكون من 6 مسؤولين، يرأسهم نائب وزير الخارجية سادات أونال، سيركز في المباحثات أيضًا على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا.

والاثنين الماضي، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله المشاكل الراهنة بين البلدين.

وكانت مصادر دبلوماسية، قالت للأناضول، عقب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إن وفدًا تركيًا سيزور الولايات المتحدة لاجراء مباحثات حول سبل حل المشاكل.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وحبس "برانسون" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.