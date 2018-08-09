محكمة أوروبية ترفض طلب معتقل تركي من تنظيم غولن الإفراج الصحي

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً بالإفراج المشروط بالإقامة الجبرية تقدم به المقرر السابق في مجلس الدولة التركي، علي اولوتشاي، المسجون بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن الإرهابي.

وتقدم أولوتشاي، الذي اعتقل في إطار تحقيقات مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة التي أطلقت غداة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، بطلب إلى المحكمة الأوروبية للنظر في خروجه إلى الإقامة الجبرية بدلاً من البقاء في السجن، وذلك مراعاة لحالته الصحية وبزعم عدم تلقيه العلاج المطلوب بانتظام.

وطلبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بحسب وكالة الأناضول، من وزارة العدل التركية معلومات حول الحالة الصحية لعلي أولوتشاي وتلقيه العلاج المطلوب، على إثر تسلمها طلباً من الأخير للإفراج المشروط عنه.

وبناء على عدم صحة شكاوي السجين بشأن الظروف الصحية التي يعيشها في السجن، قررت المحكمة الأوروبية رد الطلب الذي تقدم به.