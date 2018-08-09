وزير الخارجية الروسي يزور تركيا الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور تركيا خلال يومي 13 – 14 أغسطس/آب الجاري.

وفي تصريح لها في العاصمة موسكو، اليوم الخميس، قالت المتحدثة إن الزيارة تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأشارت إلى أن لافروف سيلقي كلمة في مؤتمر "السفراء الأتراك العاشر" في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في سوريا، وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والقوقاز، والبحر الأسود، إلى جانب مشروعي "السيل التركي" (لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا)، ومحطة "آق قويو" النووية (في ولاية مرسين جنوبي البلاد).