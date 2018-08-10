اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين عقب فرض ترامب رسوما إضافية على منتجات تركية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولا فيه العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية بين البلدين.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما لسير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل إيجابي.

كما بحث الرئيسان آخر المستجدات المتعلقة بسوريا ومحادثات أستانة.

يأتي الاتصال بعد مدة قصيرة من مصادقة الرئيس الأمريكي ترامب على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الجمعة إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي".

وأعلن أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.