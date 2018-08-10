الجيش التركي يعلن تحييد 39 إرهابيا من "بي كا كا" بتركيا وشمالي العراق

أعلن الجيش التركي، تحييد 39 إرهابيًا خلال أسبوع، في عمليات ضد تنظيم "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.



جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، حول العمليات ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابي، بين 3 و9 أغسطس/آب الجاري.

ولفت البيان إلى تحييد 24 إرهابيا في العمليات ضد "بي كا كا" بولايات شرناق وسعرت وماردين، جنوب شرقي تركيا، فضلا عن 15 آخرين في عمليات شمالي العراق.



من جهة ثانية، أشار البيان إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم بمنطقة عفرين السورية، إلى 4561، منذ انطلاق عملية غصن الزيتون.



وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.