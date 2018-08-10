تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن تشاوش أوغلو والجبير بحثا سبل تطوير الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون والتضامن بين البلدين.

وأشار أقصوي أن الوزيرين تبادلا الآراء حول قضايا إقليمية، وبحثا التوتر الحاصل بين السعودية وكندا.

وأضاف: "من الطبيعي أن تبدي البلدان وجهات نظرها وآرائها بشأن قضايا مختلفة، إلا أنه ينبغي أن لا يكون ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

والاثنين الماضي، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، نايف بن بندر السديري، واعتبرت سفير الأخيرة لدى الرياض، دنيس هوراك: "شخصًا غير مرغوب فيه"، على خلفية ما عدته "تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأعلنت المملكة "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

جاء ذلك في أعقاب دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، مؤخرًا، إلى الإفراج عمّن سمتهم "نشطاء مجتمع مدني" تم توقيفهم في المملكة.