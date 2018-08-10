رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور تركيا الاثنين المقبل

يزور رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، تركيا، الاثنين المقبل، لحضور مؤتمر للسفراء الأتراك.

وفي موجزه الصحفي اليومي، قال "بريندن فارما"، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "لايتشاك" سيزور أنقرة للمشاركة في النسخة العاشرة من مؤتمر السفراء الأتراك.

ولفت إلى أن لايتشاك سيلقي كلمة حول منظومة الأمم المتحدة، وعملية إصلاحها، وأولوياته كرئيس للجمعية العامة.

وأضاف أنه سيشارك في مأدبة غداء يقيمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومن المقرر كذلك أن يلتقي وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو.