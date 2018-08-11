العبادي يزور تركيا وإيران الأسبوع المقبل لبحث قضايا اقتصادية

يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأسبوع المقبل، أنقرة، وثم طهران، بعد دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سياسي في الحكومة العراقية قوله إن "رئيس الوزراء (حيدر العبادي) سيتوجه الثلاثاء إلى تركيا والأربعاء الى ايران لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين".

وكان العبادي اعلن الثلاثاء ان العراق مضطر الى التزام العقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، مذكرا بان بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.

وقال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لانها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها"، مشيرا الى ان "العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها".

لكنه أكد في الوقت نفسه "نحن ملتزمون حماية شعبنا ومصالحه".

وبغداد متحالفة مع واشنطن في الحرب التي أعلنت أنها انتهت أواخر عام 2017 ضد تنظيم داعش، ومع طهران، القوة الإقليمية الحاضرة بقوة في الشؤون السياسية العراقية.

والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بمعزل عن المحروقات وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على الأخيرة لتزويدها بالكهرباء.

ويسود توتر في العلاقات بين واشنطن وانقرة على خلفية استمرار احتجاز قس اميركي تتهمه السلطات التركية بـ"الارهاب والتجسس".

واعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والالمنيوم المستوردين من تركيا، ما كثف الضغط على اقتصاد هذا البلد.